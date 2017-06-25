В ЕАЭС изменены ставки Единого таможенного тарифа

Москва. 24 июня. Kazakhstan Today - На Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 июня принято решение о корректировке ставок Единого таможенного тарифа принято, а также приняты два технических регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые вступят в силу в 2019 и 2020 годах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, совет ЕЭК принял решение об изменении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 472 позиций ТН ВЭД ЕАЭС. Таким образом, будут учтены обязательства России, которые она взяла на себя при вступлении в ВТО. Ранее, в мае 2017 года, решением коллегии ЕЭК были скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 491 позиции.

На мероприятии обсуждался размер таможенных пошлин на товары, включенные в перечень чувствительных. В это число вошли различные виды оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, некоторые типы авиационной техники, ткани, другие изделия легкой промышленности, рыба и морепродукты, ряд иных товаров.

В частности, снижены пошлины на тихоокеанский лосось с 4,4% до 3%, на треску - с 6% до 5%, на печень и икру - с 6,6% до 5%, на спички - с 11 до 8,8%, на одежду и принадлежности к ней, включая перчатки, рукавицы и митенки, - с 9,2 до 6,5%, на розы - с 7 до 5%, на столовую и кухонную посуду, а также холодильники - с 13,6 до 12%. Снизятся также пошлины на яблоки, груши, айву, дрожжи, двери, окна, различные виды тканей, микроволновки и т.д.

Совет ЕЭК также принял два технических регламента: "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" и "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

Первый документ устанавливает требования к производству, бутилированию, хранению и перевозке питьевой и минеральной воды. Особое внимание уделено маркировке и упаковке. В фокусе внимания при подготовке технического регламента была безопасность потребителя. В частности, введены требования к используемой таре. В маркировке питьевой воды для детского питания, например, должны сообщаться сведения об основном составе с указанием элементов химического состава, общей минерализации, условиях хранения и сроке годности после вскрытия емкости.

Второй техрегламент включает в себя требования к пожарному оборудованию и механизмам, в том числе к пожарным автомобилям, системам пожарной автоматики, огнетушителям, средствам индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, сформулированы требования к условиям хранения оборудования. Особое внимание уделено средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В частности, время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом должно быть не меньше часа, а со сжатым кислородом - не меньше четырех часов.

По информации пресс-службы, совет ЕЭК одобрил отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС в 2016 году. Документ будет представлен на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету. Анализируемый период показал эффективность и адекватность механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, уполномоченные органы государств-членов обеспечили соблюдение порядка распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран.

В структуре доходов бюджетов государств-членов за 2016 год доходы от ввозных таможенных пошлин не превышают 5%, за исключением Кыргызской Республики, в которой поступления от ввозных таможенных пошлин сформировали 11,3% объема доходов республиканского бюджета. В Республике Армения они составляют 4,6%, в Республике Беларусь - 5%, в Республике Казахстан - 3,1%, Российской Федерации - 4,2%.

Члены совета Комиссии обсудили и вопросы международной повестки. В частности, министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина проинформировала о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и текущей ситуации по переговорным трекам с другими странами: Китаем, Сингапуром, Индией и Израилем. Участники интенсивного диалога с иранскими коллегами со стороны ЕАЭС к концу лета должны снять последние вопросы и начать подготовку к подписанию соглашения до конца 2017 года.

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