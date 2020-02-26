В ЕАЭС ограничено использование свинца, ртути и других вредных веществ в изделиях электротехники

Москва. 25 февраля. Kazakhstan Today - 1 марта в Евразийском экономическом союзе завершается переходный период, установленный для технического регламента "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", передает Kazakhstan Today.

Документ серьезно ограничивает использование в изделиях свинца, ртути и некоторых других вредных для здоровья и экологии металлов. Изменения коснутся в том числе широко распространенных бытовых приборов: компьютеров, телевизоров, холодильников и мобильных телефонов. Техрегламент распространяется на IT-оборудование, средства электросвязи, световое и офисное оборудование, электро- и музыкальные инструменты, оборудование для досуга и спорта, торговые и игровые автоматы, расчетно-кассовое оборудование, кабельную продукцию, устройства защитного отключения, пожарно-охранные извещатели", - сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В пресс-службе отметили, что эти изделия должны быть разработаны и изготовлены так, чтобы в их составе не содержалось свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров в концентрациях, превышающих 0,1, а для кадмия - 0,01 процента по весу. Это очень малая доля, не способная навредить человеку или природе.

Соответствие изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям техрегламента должно подтверждаться специальными документами - декларациями соответствия. Выбор схемы декларирования осуществляется заявителем. Техрегламент предусматривает использование протоколов испытаний изделий, проведенных в испытательных лабораториях, в том числе в лабораториях стран, не являющихся членами ЕАЭС. Кроме того, возможно использование других документов, подтверждающих соответствия изделий требованиям этого технического регламента.

Обращение изделий электротехники и радиоэлектроники, выпущенных до 1 марта 2020 года, допускается в течение срока их службы, определенного законодательством стран Союза. Государственный контроль за соблюдением требований технического регламента проводится в порядке, установленном законодательством стран ЕАЭС, добавили в ЕЭК.

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