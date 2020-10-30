В ЕАЭС предложили реализовать стратегию опережающего развития

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Москва. 29 октября. Kazakhstan Today - Предложения о том, как устранить последствия пандемии и вывести Евразийский экономический союз на траекторию опережающего роста, представили участники делового форума ЕАЭС "Интеграция: Стратегия опережающего развития" в Москве, передает Kazakhstan Today.

Кризис ускоряет структурные изменения. Мы видим, что перемещение центра деловой активности с Запада на Восток набирает обороты. Китай уже вышел на траекторию опережающего развития, и ЕАЭС не должен отставать. Сегодня по расчетам комиссии потенциал экономического роста в России и в целом в странах Союза - не меньше 8% в год. Резервы экономического развития мы видим в дозагрузке производственных мощностей, вовлечении трудовых ресурсов в экономику, усилении переработки сырья" - отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Глазьев отметил, что проекты в области новейшего технологического уклада, инфраструктуры, в том числе человеческого капитала, по оценке ЕЭК, дадут рост на 25-35% в год.

Он также подчеркнул, что если санитарно-эпидемиологические меры в ЕАЭС были оперативными и достаточно эффективными, то денежно-кредитные меры в союзе пока носят скромный характер.

Трудно развивать интеграцию, когда отсутствует перемещение людей между нашими странами, когда мы вынуждены были в качестве меры защиты от распространения коронавирусной инфекции закрыть границы для людей. Мы постарались сделать все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, и товарные потоки мы сохранили. Пандемия показала, что у нашего союза огромный потенциал. И мы действительно можем полагаться друг на друга, помогать друг другу и добиваться успехов", - рассказал заместитель председателя правительства РФ, член совета ЕЭК Алексей Оверчук.

Говоря о перспективных направлениях развития, он подчеркнул, что ЕАЭС нужно очень быстро перестраиваться и создавать свои собственные институты в виде операторов электронной торговли, решать вопрос "таможенной очистки" ввозимых с использованием электронной торговли товаров.

Новые направления работы союза должны опираться на определенный набор инструментов, который также требует совершенствования. Необходимо двигаться по пути укрепления наднациональной системы регулирования ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия должна привлекать квалифицированных специалистов и руководителей, работающих в интересах всех стран союза", - сказал Оверчук.

Он также высказался за развитие проектного подхода, который позволит реализовать крупные международные интеграционные проекты с охватом двух и более стран союза.

Прежде всего, это цифровые проекты, а также проекты в сфере логистики, энергетики, почтового сообщения, продовольственной безопасности, городской среды, переработки бытовых и промышленных отходов и экологии", - отметил член совета ЕЭК.

Министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко в свою очередь остановился на проблемных вопросах, связанных с функционированием системы технического регулирования ЕАЭС, и перспективах развития этой сферы.

В ЕАЭС мы постепенно создаем систему цифрового технического регулирования. Это не только возможность получать четкую достоверную информацию о товарах, но и важный инструмент для того, чтобы противостоять незаконному обороту продукции в союзе", - сказал он.

По его словам, сегодня в ЕАЭС насчитывается 27 контрольных органов за соблюдением требований техрегламентов, но их эффективность крайне низкая.

Министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян сообщил, что в ЕАЭС основополагающий ИТ-проект - интегрированная информационная система, которая представляет собой геораспределенную информационную систему, обеспечивающую информационное взаимодействие стран союза. Помимо этого, комиссия реализуют такие цифровые инициативы, как "Работа без границ" и "Цифровые транспортные коридоры".

Основная цель проекта "Работа без границ" - создание поисковой системы для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий. В проекте задействованы существующие национальные системы пяти стран. Пользователям системы будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств-членов, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала. Запуск запланирован на декабрь", - сообщил Варданян.

А проект по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров представляет собой открытую цифровую среду обмена логистической информацией. Гегам Варданян отметил, что все проекты, наряду с интегрированной информационной системой, станут основой экосистемы цифровых сервисов ЕАЭС.

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов подчеркнул, что в условиях новой экономической реальности необходимо обеспечить единое таможенное регулирование в союзе.

Перед нами стоит задача создать условия для формирования цифровой таможни и полномасштабной цифровой трансформации таможенного администрирования. Комиссия совместно с государствами Союза ведет работу по подготовке проекта Концепции формирования цифровой таможни в ЕАЭС, принятие которой мы планируем в 2021 году", - отметил Панкратов.

Замглавы федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов в свою очередь сообщил, что таможенный блок в стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включает расширение применения цифровых технологий, совершенствование Таможенного кодекса ЕАЭС, унификацию электронного документооборота. Ключевым направлением является обеспечение единого стандарта таможенных операций и проведения таможенного контроля.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подписании договора между Россией и Казахстаном об инвестициях в создание наземной инфраструктуры космического комплекса "Байтерек" и реализации Межгоспрограммы ЕАЭС в сфере дистанционного зондирования Земли. Роскосмос с 2021 года приступает к развертыванию программы "Сфера", которая предполагает создание спутниковой группировки из более чем 600 космических аппаратов.

Мы готовы этой информацией делиться с нашими партнерами по Евразийскому союзу", - отметил глава Роскосмоса.

Председатель Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщил, что ресурсы ЕАБР уже задействованы для реализации около сотни интеграционных проектов в союзе общей стоимостью 4 млрд долларов, при этом банк готов к более активной работе с комиссией.

Заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов высказался за создание собственной программы фундаментальных научных исследований в союзе.

Пятой свободой" в ЕАЭС могло бы стать распространение знаний и технологий", - считает он.

Участники форума также рассмотрели возможности для развития деловых связей между предприятиями стран ЕАЭС, приоритеты сотрудничества с международными объединениями и другие актуальные вопросы. Деловые секции форума были посвящены вопросам поддержки предпринимательства и стратегического развития отраслей промышленности, добавили в пресс-службе ЕЭК.

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