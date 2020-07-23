В ЕАЭС прогнозируют полное самообеспечение сельхозпродукцией

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - В Евразийском экономическом союзе прогнозируется положительное сальдо внешней торговли и полное самообеспечение по основным видам сельхозпродукции, передает Kazakhstan Today.

Коллегия Евразийской экономической комиссии 21 июля одобрила совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы. В дальнейшем документ будет рассмотрен на Совете ЕЭК и Евразийском межправительственном совете.

Согласно прогнозу, в 2021 году по сравнению с 2018 годом производство сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 8,2%. Рост взаимной торговли составит 15,8%. Экспорт в третьи страны вырастет на 11,5%, импорт сократится на 12,2%. Вследствие этого сложится положительное сальдо внешней торговли - 1,1 млрд долларов США", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

Совместные прогнозы сформированы в соответствии с перечнем индикативных показателей развития агропромышленного комплекса, ранее утвержденным Советом ЕЭК, и сводными прогнозными балансами спроса и предложения стран ЕАЭС.

Перечень индикативных показателей включает сведения по посевным площадям, поголовью скота и птицы, объемам производства продукции сельского хозяйства в целом, а также по основным видам в натуральном выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров и др.", - пояснили в ведомстве.

Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по зерну, молоку, картофелю, яйцам, овощебахчевым культурам, фруктам и ягодам, сахару, растительным маслам, а также по основным видам сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности (льноволокно, кожевенное сырье, хлопковолокно и шерсть).

Согласно данным ведомства, за счет собственного производства Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, куриных яйцах, свинине, баранине. По мясу птицы Союз выходит на самообеспечение в 2020 году, по картофелю - в 2021 году. По молоку и овощам этот показатель составит 98%.

С учетом взаимных поставок прогнозируется повышение уровня обеспеченности Армении по зерну - с 93,6% до 95,3%, мясу и мясопродуктам - с 71,3% до 93,3%, в том числе по говядине - с 91% до 105%, свинине - с 55,7% до 114%, мясу птицы - с 38% до 54,3%, молоку - с 94,4% до 100%, растительным маслам - с 92% до 106%, сахару - с 81,3 до 111%, картофелю - с 73% до 90,7%; Беларуси - по зерну с 88,8% до 100,7%, свинине - с 97,7% до 101,7%; Казахстана - по говядине с 98,4% до 105%, свинине - с 94,6% до 118%, мясу птицы - с 72,3% до 77,6%, молоку - с 98% до 101%; Кыргызстана - по зерну с 97% до 104,5%, растительным маслам - с 97,8% до 102,7%, овощам - с 96,2% до 103,3%; России - по молоку с 95% до 97,6%, овощам - с 90,3% до 92,5%.

Совместные прогнозы являются системным документом по развитию агропромышленного комплекса, основой для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка Союза и обеспечения продовольственной безопасности", - добавили в ЕЭК.

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