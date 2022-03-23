В ЕАЭС расширяют пакет мер поддержки товаропроизводителей

МОСКВА. 22 МАРТА - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, дополняющее пакет мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов товаров, направленных на обеспечение экономической и продовольственной стабильности стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы ЕЭК, до 30 апреля 2025 года будут обнулены ввозные таможенные пошлины на некоторые какао-продукты, а до 31 декабря 2023 года - на медный штейн и цементационную медь.

Принятые меры позволят производителям поддержать существующий уровень загрузки мощностей, а также покрыть часть дополнительных расходов, связанных с резкими изменениями курсов валют", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

В связи с важностью вопроса в соответствии с поручением Совета ЕЭК решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Согласно принятому 17 марта решению Совета ЕЭК, от ввозной таможенной пошлины будет освобождена широкая номенклатура продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве.

Также решение касается товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности, а также товаров, применяемых в строительной и транспортной отраслях. Кроме того, до 30 апреля 2023 года обнулена ставка на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 40 килограммов, а до 30 апреля 2025 года - на анилин и ряд видов тканей для производства верхней одежды", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, коллегия ЕЭК приняла решение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб сроком по 31 декабря 2024 года включительно.

Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой отрасли Евразийского экономического союза", - прокомментировал решение Казарян, напомнив, что ранее Совет Комиссии продлил срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

Ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении оплодотворенной икры рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости.

Также в ЕЭК рассказали о решении временно не применять антидемпинговой меры к европейским гербицидам. В отношении рассматриваемых товаров проводится повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами.

В настоящее время комиссия анализирует ситуацию на разных товарных рынках, после чего могут быть приняты решения о приостановке на полгода действия ряда антидемпинговых мер в зависимости от развития экономической ситуации, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он пояснил, что вопрос по гербицидам рассмотрен с учетом соответствующего обращения казахстанской стороны, а также заявлений производителей европейских средств защиты растений, выразивших намерение продолжать работу в странах ЕАЭС.

По словам министра, приостановка взимания антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов поможет смягчить логистические проблемы, возникшие вследствие нарушения глобальных цепочек поставок, а также частично нивелировать волатильность курсов валют. В конечном итоге решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и посодействует обеспечению продовольственной безопасности.