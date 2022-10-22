В ЕАЭС реализовано 25 проектов в импортозависимых отраслях

Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2021-2022 годах в Евразийском экономическом союзе реализовано 25 проектов на общую сумму более $20 млрд в импортозависимых отраслях, в том числе в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской, целлюлозно-бумажной, - В 2021-2022 годах в Евразийском экономическом союзе реализовано 25 проектов на общую сумму более $20 млрд в импортозависимых отраслях, в том числе в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской, целлюлозно-бумажной, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

У нас просматриваются серьезные возможности для углубления интеграционного сотрудничества по импортозамещению в промышленности. Согласно карте индустриализации, ЕАЭС по более чем 50 проектам либо есть прямая заинтересованность в интеграционном сотрудничестве, либо производители нацелены на осуществление поставок продукции в страны Союза", - отметил член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Кроме того, реализуются шесть проектов с интеграционной составляющей в автопроме, химической и электротехнической промышленности, а также в сфере производства лесозаготовительной техники.

Например, белорусско-российский проект по производству харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков в Карелии и казахстанско-российский проект по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфатного бассейна.

По словам Артака Камаляна, на данный момент карта индустриализации включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более $270 млрд. Как уже определенные в качестве кооперационных, так и потенциально кооперационные промышленные проекты в Союзе реализуются преимущественно по импортозависимым направлениям. Значительное число проектов в различных отраслях промышленности имеют перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС.

Также Евразийский межправительственный совет одобрил доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза.

В докладе отмечено, что значения индикаторов развития промышленности и кооперационного сотрудничества в Союзе за 2021 год позволяют говорить о положительных аспектах в развитии промышленности государств-членов.

Во всех странах Союза обеспечено наращивание объемов промышленного производства. Причем в целом по Союзу этот показатель увеличился более чем на 5%. Объем взаимных кооперационных поставок возрос на 40%", - информирует пресс-служба.

В то же время с учетом происходящих изменений экономической конъюнктуры и внешних вызовов промышленным блоком комиссии совместно с государственными органами стран Союза разработаны и представлены в докладе предложения по приоритетам дальнейшего развития интеграции в сфере промышленности и скорейшего устранения негативного влияния на промышленность сторон.

Доклад будет направлен в правительства союзных государств.

Представленные в документе ориентиры развития промышленного сотрудничества на ближайшую перспективу станут важным инструментом координации действий по реализации мероприятий, предусмотренных ОНПС, а также будут способствовать решению поставленных задач во всех сферах евразийской промышленной интеграции", - добавили в ЕЭК.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алматы 2-3 февраля.