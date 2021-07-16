В ЕАЭС реализуют проект по цифровому техрегулированию

МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование Евразийского экономического союза", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная его цель - цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней международных и региональных стандартов в сфере технического регулирования. Это масштабный проект, по итогам которого будут оцифрованы более десяти тысяч документов, рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Проект "Цифровое техническое регулирование ЕАЭС" обеспечит цифровую трансформацию системы технического регулирования, в том числе реинжиниринг и цифровизацию процессов взаимодействия всех участников рынка", - подчеркнул министр по внутренним рынкам, информатизации ЕЭК Гегам Варданян.

В частности, речь идет об изготовителях, экспортерах, импортерах, поставщиках, потребителях, органах, осуществляющих оценку соответствия, уполномоченных органах государств-членов Евразийского экономического союза по техническому регулированию, национальных органах по стандартизации, аккредитации и других организаций.

Задачи этого цифрового проекта очень амбициозны - мы ожидаем, что он станет новым драйвером развития и интеграции в сфере технического регулирования, позволит вывести систему на принципиально новый уровень. Его реализация позволит ускорить создание и вывод на рынок новой продукции, отвечающей актуальным обязательным требованиям, сократить затраты на проведение процедур оценки соответствия и время разработки технических регламентов Союза", - отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

По данным пресс-службы, проект будет реализован в четыре этапа: в 2021 году будет развернута работа, в 2022-2023 годах - разработана система сервисов, в 2023-2024 годах планируется наполнение, ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Комиссии.

Проект разработан в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденными решением Высшего Евразийского экономического совета и механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Союза", - добавили в ЕЭК.

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