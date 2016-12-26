Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - В ЕАЭС сформируют единое цифровое пространство, сообщил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин.

"Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства Евразийского экономического союза", - цитирует Путина пресс-служба Кремля, передает Kazakhstan Today.

Президент России подчеркнул, что "в последние годы цифровая экономика получила широкое распространение, прежде всего в таких странах, как Китай, Соединённые Штаты, и отставание государств Евразийского союза в области глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках самого Союза".

Путин также напомнил, что в этом году заработал единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий. "Это поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию, а также позволит усилить контроль за её качеством и порядком обращения", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в рамках Союза приняты концепции формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области. Ведётся совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере. Продолжается работа над созданием к 2025 году общего финансового рынка.

"Мы многое сделали по подготовке нового Таможенного кодекса. В Кодекс заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике. Заметно возрастают полномочия Евразийской комиссии по вопросам таможенного регулирования, предусматривается широкое использование цифровых технологий при проведении процедур оформления товаров на внешних границах Союза", - отметил президент РФ.

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