В ЕАЭС создадут Евразийскую перестраховочную компанию

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в качестве председателя в заседании Евразийского межправительственного совета на котором выступил с инициативами по обеспечению экономической стабильности ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания рассмотрены вопросы сближения односторонних мер экспортного регулирования, устанавливаемых при вывозе товаров, устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, создания Евразийской перестраховочной компании, выработки общих подходов в контексте реализации глобальной климатической повестки, автоматизации и интеграции трансграничных расчетов, ход работы по формированию общих рынков нефти и газа, развития транзитного потенциала железнодорожного транспорта.

Решение о создании Евразийской перестраховочной компании принято на основе проводившейся в течение года совместной работы экспертов экспортных страховых агентств и государственных органов стран ЕАЭС, которыми был подготовлен доклад о мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов.

Согласно докладу, ЕПК может быть образована в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет имущественных взносов государств-членов, а также международных финансовых институтов. Уставный капитал Евразийской перестраховочной компании может составить 200 млн долларов США, потенциальная емкость - до 2 млрд долларов.

Создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Согласно экспертной оценке, появление дополнительной страховой емкости в размере 2 млрд долларов потенциально может привести к увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более 6 млрд долл.

Перестрахование сможет выступать альтернативой государственной гарантии стран Союза, если такая гарантия является условием финансирования или страхования проекта. Как ожидается, к полноценному функционированию ЕПК приступит в 2023 году", - отметили в пресс-службе ЕЭК.

Также в ходе заседания межправсовета, по инициативе казахстанской стороны принято решение о создании региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия. Это позволит консолидировать деятельность национальных органов по оценке соответствия на евразийском пространстве, сэкономить временные и финансовые ресурсы и снять технические барьеры в торговле.

Кроме того, были утверждены План мероприятий по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, План мероприятий по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2021-2023 годы, План первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

В ходе выступления премьер-министр РК отметил, что риски, связанные с пандемией, носят более долгосрочный характер, чем прогнозировалось ранее. В этой связи подчеркнул необходимость актуализации принятых в апреле 2020 года в рамках ЕАЭС мер по обеспечению экономической стабильности. Соответствующие предложения ЕЭК поручено внести к следующему заседанию ЕМПС в октябре 2021 года, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.

Мамин указал на важность принятия срочных дополнительных совместных мер по обеспечению стабильности на рынке продовольствия, наращиванию потенциала ЕАЭС по производству продукции АПК и выводу ее на внешние рынки, формирования дополнительных источников финансирования в секторе.

Он также подчеркнул необходимость ускорения работы по продвижению "зеленых" проектов и "зеленого" финансирования в ЕАЭС в партнерстве с ведущими финансовыми организациями.

В качестве первостепенных задач по развитию туризма казахстанский премьер назвал обеспечение мер по облегчению взаимного доступа граждан стран ЕАЭС к общим рынкам, в том числе путем взаимного признания паспортов вакцинации, формирования совместных туристических зон со смягченным карантинным режимом и дальнейшего развития цифровой инфраструктуры.

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