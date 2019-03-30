В ЕАЭС вступило в силу соглашение о маркировке товаров

Москва. 29 марта. Kazakhstan Today - Сегодня вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанное главами правительств стран Союза в Алматы 2 февраля 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), основная задача соглашения заключается в унификации процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории Союза. Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении того или иного товара на рассмотрение всех стран Союза. В течение трех месяцев Комиссия рассматривает предложение и принимает решение. ЕЭК также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара.

Если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством, но используя общие принципы, заложенные в соглашении. Остальные страны могут присоединиться к ним по мере готовности. При этом информационное взаимодействие стран друг с другом возможно через интеграционную информационную систему ЕЭК.

"Данный документ носит рамочный характер, что позволяет принимать гибкие решения по использованию маркировки в отношении не узкого перечня товаров, а расширенного спектра продукции", - прокомментировала член Коллегии (министр) ЕЭК по торговле Вероника Никишина.

Она также отметила, что цифровая маркировка позволяет прослеживать товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка.

В пресс-службе отметили, что в результате заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав серый оборот. Потребители же получают гарантию того, что приобретенный товар легален.

Цифровая маркировка товаров представляет собой нанесение средств идентификации на товар и внесение информации, как о самом товаре, так и о средстве идентификации, в информационную систему маркировки.

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