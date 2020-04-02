В ЕАЭС введут запрет на вывоз некоторых продовольственных товаров

Москва. 1 апреля. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия приняла решение о введении "второго пакета" мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, передает Kazakhstan Today.

Среди товаров, запрещенных к вывозу, - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте ЕЭК", - сообщили в пресс-службе комиссии.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Сегодня в ЕЭК уже принят ряд мер, цель которых - оперативное реагирование на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Принимаемые решения помогают стабилизировать экономическую ситуацию в ЕАЭС, имеют важное значение для населения стран Союза.

Так, 16 марта на заседании совета ЕЭК принято решение №21 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV". Оно предусматривает освобождение от ввозной таможенной пошлины товаров, импортируемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Решение распространяется прежде всего на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз с освобождением от уплаты ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения их целевого назначения национальными уполномоченными органами в сфере здравоохранения. Речь идет о медицинских товарах, ввозимых в Союз с 16 марта этого года. Освобождение от уплат ввозных таможенных пошлин действует до 30 сентября.

24 марта коллегия ЕЭК приняла решение №41 "О внесении изменений в Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 "О мерах нетарифного регулирования". Введен временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. В числе таких товаров - вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

На внеочередном заседании Совета ЕЭК 25 марта принято распоряжение №11 "О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19" о совместных и скоординированных действиях стран ЕАЭС по широкому кругу вопросов при реализации таких мер.

В частности, стороны договорились обмениваться информацией и проводить оперативные консультации по предпринимаемым действиям и принимаемым национальным нормативным правовым актам в целях реагирования на распространение коронавирусной инфекции, координировать на постоянной основе деятельность национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранение и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Правительствам союзных государств поручено проработать вопросы оказания взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных коммерческих поставок друг другу в случае возникновения дефицита товаров. По оперативным вопросам поставок товаров первой необходимости будут определены должностные лица, наделенные полномочиями по принятию соответствующих решений.

Решения, связанные с мерами реагирования на распространение коронавирусной инфекции (в сферах таможенно-тарифного, нетарифного и таможенного регулирования, осуществления транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля, технического регулирования и трудовой миграции), будут обсуждаться во внеочередном порядке и вступать в силу в 10-дневный срок с даты их публикации на сайте ЕЭК. Дополнительно достигнута договоренность о том, какие меры будут приняты для ускорения принятия и подписания важных документов комиссии и их вступления в силу.

Продолжается работа по дополнению списков товаров, которые будут ввозиться в Союз беспошлинно. В них могут войти товары первой необходимости, пищевые продукты, критически важные для отдельных производств сырье и компоненты. Такой дополнительный перечень намечено обсудить на заседании совета ЕЭК 3 апреля.

Кроме того, правительства государств ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия продолжают работать над новыми совместными мерами по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, содействию экономическому развитию в условиях пандемии.

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