В ЕАЭС вводится механизм прослеживаемости товарооборота

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Республика Казахстан в онлайн-режиме будет получать из информационных систем стран Евразийского экономического союза сведения о товарах, направляемых в страну, о поставщиках и покупателях этих товаров, и операциях по их обороту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе РК введено понятие "прослеживаемость оборота товаров". Прослеживаемость создаст условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
В ведомстве разъяснили, что прослеживаемость оборота товаров предусматривает организацию учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров. Процесс предполагает использование национальных систем прослеживаемости, в РК это будет существующая в КГД информационная система "Электронных счетов-фактур".
Целью внедрения данного механизма является создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтверждение законности оборота товаров при их перемещении в трансграничной торговле", - пояснили в КГД.
Администрирование будет осуществляться через контроль за операциями, связанными с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости. Он будет осуществляться путем обмена сведениями из национальных систем прослеживаемости государств-членов ЕАЭС.
Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам, которые будут ввезены на территорию ЕАЭС. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. В настоящее время данный перечень не утвержден", - добавили в пресс-службе.