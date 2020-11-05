В ЕЭК дан старт переговорам с Ираном о заключении соглашения о свободной торговле

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В ходе очередного заседании совета Евразийской экономической комиссии с участием заместителей премьер-министров государств-членов ЕАЭС был дан старт ведению переговоров с Исламской Республикой Иран о заключении полноформатного соглашения о свободной торговле, передает Kazakhstan Today.

Временное соглашение, подписанное 17 мая 2018 года и ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, вступило в силу в октябре прошлого года. Документ предусматривает ограниченный охват товарных групп. Заключение полноценного торгового соглашения позволит увеличить взаимную торговлю стран ЕАЭС и Ирана", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Соответствующий проект одобрили члены совета ЕЭК.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы международного сотрудничества, формирования общего рынка услуг, государственных закупок, устранения барьеров, таможенно-тарифного регулирования и конкуренции.

Решение совета ЕЭС об обнулении таможенных пошлин в отношении отдельных видов полиуретанов в первичных формах, эфироспиртов, дубильных веществ направлено на поддержку производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви. Мера будет действовать до конца 2023 года и позволит снизить затраты производителей, увеличить рентабельность производства кож и обуви, а также повысить конкурентоспособность кожевенно-обувной продукции", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем перенесены сроки вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" с января 2021 года на январь 2022 года.

Отсрочка вступления в силу данного технического регламента связана с необходимостью корректировки отдельных его положений, которые, по мнению производителей алкогольной продукции, могут содержать избыточные требования", - пояснили в ведомстве.

Также государства-члены ЕАЭС до 1 июля 2021 года проведут пилотный проект по формированию системы информирования о небезопасных товарах, находящихся на внутреннем рынке ЕАЭС. Данное решение совета ЕЭК призвано принимать скоординированные меры по выводу из обращения небезопасной продукции органами государственного контроля.

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