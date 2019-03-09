В ЕЭК появится евразийский ювелирный бренд

Москва. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработан проект дорожной карты по созданию евразийского ювелирного бренда, передает Kazakhstan Today.





До конца года Евразийская экономическая комиссия проведет ряд обсуждений проекта дорожной карты по созданию евразийского ювелирного бренда с участниками рынка и органами государственной власти Евразийского экономического союза (ЕАЭС), после согласования дорожную карту утвердит Коллегия ЕЭК", сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.





Как проинформировали в пресс-службе ЕЭК, инициативу создания евразийского ювелирного бренда ЕЭК презентовала на международном форуме "Евразийская неделя". Бизнес поддержал эту идею и заявил о готовности к ее активной проработке. Предполагается, что кооперационный проект в ювелирной сфере будет реализован на принципах государственно-частного партнерства - планируется создать Евразийское ювелирное бюро (Eurasian jewelery), куда войдут представители отрасли стран ЕАЭС.





Производство ювелирных изделий является одним из таких направлений, в которых есть потенциал для кооперации и продвижения евразийских товаров на внешних рынках. Работа над созданием евразийского ювелирного бренда запущена, ЕЭК уже подготовила проект дорожной карты, которая будет утверждена после проработки с представителями бизнеса и государственных органов", - отметил Тигран Саркисян.





Создание евразийского ювелирного бренда предполагает единые стандарты качества, инфраструктуру для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения бренда. Проект позволит увеличить объем экспорта ювелирных изделий в восемь раз - до $1350 млн.





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