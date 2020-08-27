В Енбекшиказахском районе Алматинской области в рамках ДКЗ построят и отремонтируют 106 объектов

Талдыкорган. 26 августа. Kazakhstan Today - Школы, спортивно-оздоровительный комплекс, дом культуры и дороги продолжают ремонтировать по программе "Дорожная карта занятости" в Енбекшиказахском районе Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Всего в рамках "Дорожной карты занятости" в Енбекшиказахском районе Алматинской области будут построены и отремонтированы 106 объектов. На эти цели было выделено 11 513 359 000 тенге. Было создано 3152 рабочих места, из которых 1576 рабочих мест привлечены через районный Центр занятости. После завершения строительства будет создано 250 постоянных рабочих мест.

На сегодня работы закончили уже на 27 объектах. А до конца этого года текущие и капитальные ремонты обещают завершить по всем 106 запланированным проектам.

Из 106 объектов 46 объектов - в сфере образования. В мае текущего года начато строительство школы на 1500 мест в городе Есике, капитальный ремонт здания средней школы в селе Аймен, детского сада при здании средней школы имени И. Саттарова и кровли средней сколы имени Ораза Жандосова в селе Кызылжар, а также текущий ремонт внутренних туалетов 42 школ.

В сфере культуры и спорта три объекта: капитальный ремонт сельского дома культуры села Колды, районного дома культуры города Есика и спортивного комплекса в селе Бижанова.

В структуре ЖКХ восемь объектов. Среди них установка уличного освещения пяти сел, парка Ащысай, реконструкция и строительство коммунальных электросетей в селе Кызылшарык и самый крупный объект - строительство первой очереди Есикского группового водопровода.

Больше половины объектов были окончены в сфере автодорог. Из 46 объектов были завершены 27 объектов, из них 24 - текущий ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров, три объекта - средний ремонт. На все проекты автодорог было выделено более 1.6 млрд тенге.

Из областного бюджета в рамках данной программы ведётся капитальный ремонт Шелекского политехнического колледжа и пристройки районной больницы в селе Шелек. Кроме того, в селе Коктобе ведётся строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену.

Все объекты будут завершены до конца этого года.

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