В ЕНПФ открыто свыше 10 млн индивидуальных пенсионных счетов, на которых аккумулированы накопления на 9,1 трлн тенге

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - На 1 декабря в Едином накопительном пенсионном фонде открыто свыше 10 млн индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков и получателей, на которых аккумулированы пенсионные накопления на 9,1 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.





Как сообщила в ходе круглого стола на тему: "Накопительной пенсионной системе Республики Казахстан 20 лет: итоги, вызовы, перспективы" председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбуби Наурызбаева, система на сегодняшний день состоялась, успешно работает и развивается. На 1 декабря в Едином накопительном пенсионном фонде открыто свыше 10 млн индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков и получателей, на которых аккумулированы пенсионные накопления на 9,1 трлн тенге.





За всю историю в систему поступило 6,6 трлн тенге в виде пенсионных взносов, совокупный объем выплат и переводов накоплений в страховые организации составил 1,2 трлн тенге. Более трети всех накоплений привнесено на счета вкладчиков и получателей инвестиционными управляющими в виде инвестиционного дохода", - сказала она.

Наряду с вопросами прозрачности, инвестиционной доходности, перед современной накопительной пенсионной системой стоит ряд вызовов, которые становятся все более актуальными для Казахстана.





Это вопросы максимального вовлечения населения в накопительную пенсионную систему, а также повышение коэффициента замещения пенсией утраченного трудового дохода. По итогам 2017 года средний коэффициент замещения получателей накопительной пенсионной системы, по оценке ЕНПФ, составил 43% с учетом базовой и солидарной пенсий. На увеличение коэффициента замещения за счет накопительного компонента существенное влияние окажет введение с 2020 года условного накопительного компонента - 5%-ных обязательных пенсионных взносов работодателя в пользу своих работников.





Кроме того, усилить обязательные взносы можно добровольными вкладами в произвольном размере, которые в Казахстане до сих пор не получили должного развития. Основными условиями привлечения к добровольным пенсионным планам являются: льготное налогообложение, создание привлекательных условий продуктов по добровольным пенсионным накоплениям, софинансирование со стороны работодателя или государства, повышение информированности населения.





Участники круглого стола обсудили причины перехода страны к накопительной пенсионной системе, плюсы и минусы создания ЕНПФ, современное состояние и дальнейшие перспективы развития накопительной пенсионной системы. А также обменялись мнениями по вопросам формирования культуры пенсионных накоплений у казахстанцев, особенно молодого поколения и самозанятого населения, а также о роли добровольных пенсионных взносов как способа формирования пенсионного капитала.





По итогам встречи участники отметили важность для экономики и общества проведенной Казахстаном 20 лет назад пенсионной реформы. Также была отмечена необходимость развития накопительной пенсионной системы, успешность которой в большей степени зависит от экономической ситуации в стране: роста реального сектора экономики, производительности труда, доходов населения.





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