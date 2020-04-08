В ЕНПФ прокомментировали порядок расчета пенсионных выплат в связи с освобождением МСБ от соцплатежей

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Порядок расчета пенсионных выплат АО "Единый накопительный пенсионный фонд" останется прежним, передает Kazakhstan Today.

31 марта в ходе видеообращения к народу в связи с чрезвычайным положением в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил ряд экономических и социальных мероприятий, которые должны смягчить последствия ограничительных мер, направленных на борьбу с вирусом. В качестве одного из таких мероприятий, направленных на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в наиболее пострадавших секторах экономики, предусмотрена отмена начисления и уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 года). Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и так далее", - напомнили в пресс-службе ЕНПФ.

В то же время обращаем внимание, что поручение президента страны об индексации пенсий и пособий в размере 10% касается выплат за счет средств республиканского бюджета. Следовательно, порядок расчета пенсионных выплат по графику из ЕНПФ, регламентированный Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ, остается прежним. В случае пересмотра на законодательном уровне величины прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, соответственно, увеличатся размеры минимальных выплат и единовременной выплаты из ЕНПФ", - подчеркнули в ЕНПФ.

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