В ЕНПФ снижено комиссионное вознаграждение на 2019 год

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - В Едином накопительном пенсионном фонде снижено комиссионное вознаграждение на 2019 год, передает Kazakhstan Today.





Постановлением правления Нацбанка Казахстана установлены следующие величины комиссионного вознаграждения акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" на 2019 год: 5,0% от суммы инвестиционного дохода; 0,015% в месяц от пенсионных активов", - сообщили в пресс-службе АО "ЕНПФ".





Как отметили в фонде, предельная величина комиссионного вознаграждения ЕНПФ устанавливается законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" в размере не выше 7,5% от инвестиционного дохода и 0,025% в месяц от пенсионных активов. С 2014 года указанные величины неоднократно снижались, и на 2019 год составили ниже установленных параметров: от суммы инвестиционного дохода на 33% (в 2014 - 7,5%); от пенсионных активов на 40% (в 2014 - 0,025%).





Сокращение комиссионного вознаграждения стало возможным в результате проведенной Фондом работы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению неэффективных расходов, переводу практически всех видов услуг в электронный формат, увеличению их доли в общем объеме проведенных операций", - заключили в пресс-службе.





ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.





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