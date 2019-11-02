В этом году казахстанцы отправили переводы на сумму 506 млрд тенге

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - За девять месяцев текущего года через системы международных денежных переводов (СМДП) казахстанцы отправили 506 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Общий объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов за 9 месяцев 2019 года, составил 2,1 млн транзакций на сумму 506 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий объем отправленных переводов вырос на 2,3%, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

В течение 9 месяцев текущего года с использованием СМДП по Казахстану отправлено 0,2 млн транзакций на сумму 32,2 млрд тенге. За рубеж из Казахстана за указанный период было совершено 2 млн транзакций на сумму 473,8 млрд тенге.

Основными отправителями денег за границу являются резиденты Республики Казахстан (83%). Более 50% от объема отправленных за границу переводов были направлены в страны ближнего зарубежья - Российскую Федерацию (32,3%) и Узбекистан (22,0%)", - уточнил директор департамента платежных систем Национального банка Ерлан Ашыкбеков.

Из-за границы за 9 месяцев 2019 года посредством СМДП получено 1,2 млн транзакций на сумму 260,8 млрд тенге. Около 60% от объема полученных из-за границы переводов были направлены в Казахстан из Российской Федерации (39,4%) и Южной Кореи (18,8%).





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