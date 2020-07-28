В этом году в Карагандинской области ожидается трёхкратный рост электронной торговли

Караганда. 27 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в период карантина значительно выросла электронная торговля. До конца года ожидается дальнейшее увеличение. По прогнозам, доля онлайн-торговли в рознице поднимется в три раза - с 0,8% до 2,4%, передает Kazakhstan Today.

Согласно официальным данным, в 2019 году объём розничной электронной торговли в области составил 8,1 млрд тенге. Учитывая ситуацию в период карантина, когда из-за закрытия многие торговые дома и объекты общественного питания перешли на работу по доставке, по итогам 2020 года ожидается рост электронной торговли не менее чем в три раза, с повышением доли в розничном товарообороте на уровне 2,4%", - сообщила руководитель Управления предпринимательства области Татьяна Аблаева на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Она напомнила, что в области стоит задача к 2025 году довести долю до 10%. Для этого реализуется Дорожная карта по развитию электронной торговли на 2019-2025 годы. Документ предусматривает меры по защите потребителей, преференции для бизнеса, создание инфраструктуры поддержки.

Также граждан обучают цифровой грамотности. В условиях карантина курсы проводятся дистанционно на сайте https://digitalkz.kz/kursy/.

Кроме того, в Карагандинской области создали интернет-площадку https://ba09.kz , на которой представлены ссылки на онлайн-магазины и услуги.

С начала года в области в пять раз вырос объём безналичных платежей. По статданным, за пять месяцев он составил почти 553 млрд тенге.

Мы видим, что объёмы электронной торговли растут. Это положительный фактор. Торговля максимально выходит из тени. Этот тренд надо поддерживать. Совместно с палатой "Атамекен" помогать бизнесу осваивать электронные площадки. Повышать уровень цифровой грамотности населения", - сказал аким области Женис Касымбек.

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