В феврале казахстанцы купили валюту на 137,1 млрд тенге

Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил информацию о валютном рынке страны в феврале 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации НБ РК, в феврале 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 137,1 млрд тенге (в январе 2020 года - 163,4 млрд тенге). Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 45,2% (61,9 млрд тенге), российских рублей - 40,5% (55,6 млрд тенге), евро - 14,3% (19,6 млрд тенге). По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 16,1%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 40,9%, евро - на 16,1%, расходы на покупку российских рублей увеличились на 61,0%.









В феврале 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 375,94-381,19 тенге за доллар США. На конец февраля 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 381,19 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 0,6%", - сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил $14,0 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - $2,1 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке - $11,9 млрд.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 56,2% (в январе 2020 года - 57,5%), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - отметили в пресс-службе.

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