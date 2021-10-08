В Fitch заявили, что продажа "Казахтелекомом" доли в Kcell не повлияет на рейтинги компаний

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе состоявшегося на днях очередного заседания Советом Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены порядка 30 вопросов, сообщила пресс-служба правительства
, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно Основным направлениям международной деятельности в 2022 году продолжатся переговоры о преференциальных условиях торговли с Египтом, Израилем и Ираном. Будет рассмотрена целесообразность формирования зон свободной торговли с Индонезией, Монголией, Кореей, Туркменистаном, Катаром и др.
Также продолжится формирование тесных связей с международными организациями, как ООН, ОЭСР, ОДКБ, МОТ, IMDRF, МККЗР, Европейский союз, БРИКС, направленных исключительно на содействие торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС.
Решением Совета ЕЭК дополнено Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. Теперь при ввозе, перемещении и транзите подконтрольных товаров могут использоваться ветеринарные сертификаты, оформленные в электронном виде. Оцифровка данных документов позволит исключить подделку ветеринарных сертификатов и стимулировать уполномоченные органы развивать национальные информационные системы.
Члены Совета ЕЭК приняли План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств – членов ЕАЭС на 2021-2024 годы, реализация которого должна способствовать комплексному решению проблемы сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС.
Среди мер, предусмотренных планом, важным являются снятие на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий, развитие и применение на металлургических предприятиях ЕАЭС экологически чистых технологий переработки металлолома и развитие логистики в сфере перевозок отходов и лома черных и цветных металлов.
По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Фото: zakon.kz
АЛМАТЫ. 8 ОКТЯБРЯ - Антимонопольному органу Евразийского экономического союза необходимы экстратерриториальные полномочия. Об этом на пленарной сессии VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр отметил, что на сегодняшний день в праве союза нет полномочий в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран.
Мы хотим, чтобы национальные антимонопольные органы поддержали нашу инициативу в наделении ЕЭК такими полномочиями. Этот вывод содержит и обзор конкурентного регулирования на цифровых рынках, рекомендованный в мае этого года коллегией комиссии к использованию странами ЕАЭС при выявлении и пресечении антиконкурентных действий", - отметил министр.
Рассказывая о намеченных планах, Шаккалиев особое внимание уделил внедрению в право союза института антимонопольного комплаенса. По его мнению, в этом вопросе важен опыт Казахстана, который первым внедрил в свое законодательство институт антимонопольного комплаенса и сегодня успешно его реализует. Инициатива ЕЭК состоит в разработке стандартов антимонопольного комплаенса на базе международных стандартов ISO. Министр подчеркнул, что комплаенс необходимо сделать частью общей системы менеджмента качества и управления рисками в компании.
Новым трендом в антимонопольном регулировании на трансграничных рынках ЕАЭС министр назвал применение инструментов "мягкого регулирования". Напомним, в этом году в право союза введен новый подобный инструмент - предупреждение, акт комиссии о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции.
Справка
Ежегодный евразийский антимонопольный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году в Алматы он продлится два дня, 7-8 октября. В работе форума в онлайн- и офлайн-форматах принимают участие руководители и представители антимонопольных ведомств 7 стран и 6 международных организаций.
На полях форума эксперты обсуждают новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках, практику проведения расследований и разрешения споров между конкурентами и другое.
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь - в области образования и аренды жилья.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации Нацбанком совместно с правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования и основных направлениях дезинфляционной монетарной политики. Было отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары с максимума 10,4% в августе до 9,6% в сентябре текущего года.
Председатель Национального банка сообщил о том, что потребительские цены в мире остаются на максимальном уровне из-за высокой стоимости сырьевых товаров и ограниченного предложения в условиях повышенного потребительского спроса. В ходе встречи был представлен прогноз цен на энергоносители до конца текущего года и на 2022 год.
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года, об активных темпах восстановления мировой экономики и ее возврате к допандемическому уровню, а также о начале перехода к ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран.
Также президенту было доложено о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда, а также о ситуации на валютном рынке.
В рамках исполнения поручений главы государства были представлены предварительные результаты работы по развитию Национальной платежной системы и созданию Национальной платформы цифровой биометрической идентификации.