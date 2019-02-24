В Фонд социального медстрахования в январе поступило более 7,6 млрд тенге

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 января 2019 года перечислено 7,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 января 2019 года, составила 140,52 млрд тенге. Из них 131,86 млрд тенге (около 93,8%) приходятся на отчисления работодателей, 8,66 млрд тенге (около 6,2%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера", - сообщили в пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования".

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

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