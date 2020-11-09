В филиал ФСМС Нур-Султана за октябрь поступили 2,5 млрд тенге

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - В столице в счет обязательного медицинского страхования с 1 января по 31 октября 2020 года поступило 21,9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

За октябрь было перечислено 2,5 млрд тенге. Из них 1,5 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а около 920 млн тенге - взносы индивидуальных предпринимателей, рассказали в пресс-службе столичного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования".

По состоянию на 31 октября 2020 года сумма взносов за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП) составляет 8,4 млн тенге. Оплата по единым совокупным платежам (ЕСП) дает право для участия в системах социального и медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей столицы в счет обязательного социального медицинского страхования, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 октября 2020 года составляет 52,4 млрд тенге.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. Поэтому призываем граждан проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в столичный филиал Фонда. Также можно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

Мобильное приложение Qoldau-24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store для смартфонов Apple, а также через сайт Фонда.

Все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг поступающих от населения обращений, при необходимости обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства