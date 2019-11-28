Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе Almaty Investment Forum 2019 обсудили вопросы развития концепции Smart City, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в рамках проходящего в ходе Форума круглого стола Smart City ("умный город") генеральный директор ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" Роман Володин, одним из главных препятствий в развитие концепции Smart City, являются первоначальные затраты на установку необходимого числа датчиков.

"Чтобы стать умными, города должны отвечать одному общему требованию: собирать достоверную информацию (с датчиков), на основе которой можно вырабатывать решения на долгосрочную перспективу. Самый эффективный и логичный способ сбора и анализа информации для построения системы Smart City - это анализ данных мобильного оператора, за счет исследования активности горожан с их мобильными устройствами. Вот почему при построении Умных городов наша компания будет играть ключевую роль", - сказал Володин.

Глава компании выступил с презентацией об инновационных продуктах компании Altel в сфере BIG DATA-анализа для развития умных городов.

На текущий момент команда Altel уже реализовала несколько уникальных проектов для акиматов различных городов Казахстана.

Один из них - анализ пешеходопотока крупнейших проспектов и улиц города Алматы. "Были проанализированы данные, не только по количеству пешеходов, но и по гендерному, возрастному признакам, а также по уровню дохода (благодаря специально разработанному в компании алгоритму оценки). Данные демонстрируют часы и дни пиковой нагрузки в каждой исследуемой локации. Также составлен текущий "Портрет алматинца", - отметил он.

Кроме того, не менее интересен Проект, который сейчас находится в активной фазе анализа данных - по трафику основных туристических зон РК, в разрезе внутреннего/внешнего туризма и с данными по демографии, то есть, по сути, портретом "туриста". Этот проект позволит эффективно запланировать точки развития туристической инфраструктуры и разработать удобные логистические решения.

Кроме того, IT-решения для умных городов, это инвестиционные бизнес-проекты. Для привлечения инвесторов, необходимы реальные исходные данные о потенциальной целевой аудитории, потребностях ее представителей и уровню потенциальных трат на использование той или иной услуги. Для верификации данных и подтверждения предложенных финансовых моделей Проектов Altel разрабатывает и внедряет различные аналитические инструменты. В компании уверены, что в ближайшем будущем, это станет, если не ключевым, то важнейшим инструментом оценки потенциала и устойчивости инвестиционного Проекта.

"Немаловажно также отметить, что одним из базовых условий для внедрения концепции Smart City является наличие повсеместного и качественного доступа в интернет и важность развития сетей 5G. На глобальном уровне, по оценкам Juniper Research, к 2025 году доля трафика в сетях 5G, который будет приходиться на сегмент Smart City, составит 25,5%. В ближайших планах Altel - запуск тестовых зон с уникальными кейсами в городах Алматы и Шымкент. Также стоит напомнить, что в городе Нур-Султан месяц назад на частотах Altel была запущена первая коммерческая зона 5G (на территории Astana Hub). Лидером процесса по созданию зон 5G является АО "Казахтелеком", со своей стороны мы рады участвовать в этом большом Проекте, благодаря высокой экспертизе наших технических подразделений и высокому качеству текущий сети 4G", - добавил Роман Володин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства