В холдинге "КазАгро" сменился состав совета директоров

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Утвержден новый состав cовета директоров АО "НУХ "КазАгро", передает Kazakhstan Today.

Решением единственного акционера Холдинга "КазАгро" - приказом министра сельского хозяйства РК от 24 апреля 2019 года Женис Касымбек - заместитель премьер-министра РК, Сапархан Омаров - министр сельского хозяйства РК, Руслан Даленов - министр национальной экономики РК, Берик Шолпанкулов - первый вице-министр финансов РК, Ербол Карашукеев - председатель правления АО "НУХ "КазАгро" избраны членами совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", сообщила пресс-служба холдинга.

При этом Ораз Жандосов - директор Центра экономического анализа "РАКУРС", Жанна Егимбаева - член совета директоров АО "КЕГОК", АО "НК "Казахстан инжиниринг", Ербол Есенеев - управляющий директор - директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен", Берик Мухамбетжанов - управляющий директор по финансам - член правления Евразийского банка развития - избраны независимыми директорами совета директоров Холдинга "КазАгро".

Этим же приказом досрочно прекращены полномочия в качестве членов совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" Умирзака Шукеева, Алихана Смаилова, Тимура Сулейменова, Рустема Курманова.

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт", АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроГарант" и ТОО "КазАгроМаркетинг".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства