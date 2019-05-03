В І квартале среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 168 489 тенге

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В І квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 168 489 тенге, передает Kazakhstan Today.

"В І квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 168 489 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 110,5%, реальной - 105,2%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 401,1 тыс. тенге (в 2,4 раза превышает среднереспубликанский уровень), в финансовой и страховой деятельности - 323,0 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 296,3 тыс. тенге (в 1,8 раз), в сфере информации и связи - 253,0 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере транспорта и складирования – 218,2 тыс. тенге (в 1,3 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 93,2 тыс. тенге, что на 44,7% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 322,7 тыс. тенге, что в 1,9 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 109,0 тыс. тенге, что на 35,3% ниже среднего уровня по стране.

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