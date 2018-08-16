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В I полугодии взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 6,3%15.08.2018
Экономика  18:17

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - В январе - июне 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $8868,1 млн, что на 6,3% больше, чем в январе - июне 2017 года.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил $2839,7 млн (увеличился на 11,3%), импорт - $6028,4 млн (увеличился на 4,1%).


В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию 92,0%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,6%, Республику Армения - 0,1%.
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