В I полугодии взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 6,3%

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - В январе - июне 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $8868,1 млн, что на 6,3% больше, чем в январе - июне 2017 года.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил $2839,7 млн (увеличился на 11,3%), импорт - $6028,4 млн (увеличился на 4,1%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию 92,0%, Кыргызскую Республику - 4,3%, Республику Беларусь - 3,6%, Республику Армения - 0,1%.

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