В импорте крупных партий бензина нет необходимости - Минэнерго РК

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Вчера на брифинге в Астане министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан располагает достаточными запасами бензина и не намерен импортировать крупные партии топлива, передает Kazakhstan Today.

"В импорте крупных партий бензина мы не видим смысла. Будь то из России или откуда-либо", - сказал Канат Бозумбаев.

Он отметил, что российская сторона это хорошо понимает.

По его словам, на утро 11 июня запасы бензина АИ-92 составили 340 тыс. тонн.

"За неделю они увеличились на 15 тыс. тонн. Это все потому, что два завода модернизировались, мощность увеличилась, перешли на Евро-4, Евро-5. Мы это прогнозировали", - отметил министр.

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