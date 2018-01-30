В испытывающий проблемы с углем Алматинский регион направлено 16 тыс. тонн топлива

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В испытывающий проблемы с углем Алматинский регион направлено 16 тыс. топлива. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства.
По словам Бозумбаева, в Министерстве знают о проблемах с углем в регионе и держат ситуацию на контроле. "Работаем с соответствующими акиматами. В прошлом году был создан соответствующий штаб, его возглавляет мой заместитель. Этот вопрос держим на ежедневном контроле. Сейчас 16 тыс. тонн в Алматы и Алматинскую область направили. Сегодня-завтра придут на тупики, и начнется продажа", - сказал глава Минэнерго.
При этом он отметил, что проблем по линии железной дороги нет, вагоны имеются. Данный вопрос должны держать на контроле местные исполнительные органы.
Кроме того, Бозумбаев опроверг информацию о том, что дефицит угля возник вследствие его вывоза за рубеж.
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