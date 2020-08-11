В июле в Казахстане повысились цены на жилье

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В июле 2020 года в Казахстане повысились цены на жилье, передает Kazakhstan Today.

За месяц (июль 2020 года к июню 2020 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1,1%, продажи нового - на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,4%, сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Цена перепродажи неблагоустроенного жилья не изменилась.

По данным статведомства, цена продажи нового жилья в среднем по республике составила 298 914 тенге за один квадратный метр, перепродажи благоустроенного жилья - 211 827 тенге за один квадратный метр, неблагоустроенного жилья - 129 349 тенге за один квадратный метр.

Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1583 тенге за один квадратный метр.

$1 = 418,2 тенге.

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