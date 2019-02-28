В январе - ноябре 2018 года казахстанцы направили за рубеж свыше Т550 млрд в виде денежных переводов

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы перевели за рубеж более полутриллиона тенге за 11 месяцев 2018 года. В ТОП-3 стран-получателей входят Россия, Узбекистан и Турция, передает Kazakhstan Today.





Объём денежных переводов, отправленных из Казахстана за рубеж через системы денежных переводов, за январь - ноябрь 2018 года составил 553,5 млрд тенге - сразу на 23,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Ranking.kz





В ноябре объём переводов составил 54,3 млрд тенге, что на 7,9% больше, чем за ноябрь 2018 года, но на 11,8% меньше, чем месяцем ранее, когда был переведён за рубеж рекордный объём денег - 61,6 млрд тенге.





Среди стран, куда были переведены деньги через системы денежных переводов за январь - ноябрь текущего года, лидирует Россия: 213,1 млрд тенге, рост за год - на 24,2%. Доля страны выросла с 38,2% до 38,5%.





Также в ТОП-3 входят Узбекистан (104,8 млрд тенге, рост на 25,6%), доля которого выросла с 18,6% до 18,9%, и Турция (64,6 млрд тенге, рост на 87,5%), чья доля выросла с 7,7% до 11,7%.





Среди систем международных денежных переводов почти 86% приходится на ТОП-3 СДП: "Золотую корону" (65,9%), Western Union (12,8%) и "Юнистрим" (7,3%).





Переводы по системе "Золотая корона" предлагают семь банков из крупнейшей по масштабам филиальной сети десятки, Western Union - шесть банков, "Юнистрим" - только три БВУ.





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