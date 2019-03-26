В январе - ноябре Продкорпорация экспортировала более 400 тыс. тонн зерновых и масличных

Астана. 10 декабря. Kazakhstan Today - За 11 месяцев 2018 года АО "НК "Продкорпорация" экспортировало в страны ближнего и дальнего зарубежья 401,6 тыс. тонн зерновых и масличных культур, передает Kazakhstan Today.





Из этого объема в Закавказье направлено 145,1 тыс. тонн пшеницы, в Среднюю Азию - 126,4 тыс. тонн пшеницы, в Иран - 110,6 тыс. тонн ячменя; в Китай - 19 тыс. тонн пшеницы и 417,2 тонны подсолнечного масла, сообщила пресс-служба нацкомпании.





Для сравнения: по итогам своей деятельности за 2017 год компания направила на экспорт свыше 120 тыс. тонн зерновых и масличных культур.





Увеличение объемов экспорта в текущем году связано с продажей зерна в межсезонье из запасов интервенционного фонда, а также возобновлением поставок пшеницы в Туркменистан и страны Закавказья", - уточнили в пресс-службе.





Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".





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