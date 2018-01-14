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В январе - ноябре взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 28%14.01.2018
Экономика  11:27

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - В январе - ноябре 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $15599,2 млн, что на 28% больше, чем в январе - ноябре 2016 года, передает Kazakhstan Today.


По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил $4600,3 млн (увеличился на 31,3%), импорт - $10 998,9 млн (увеличился на 26,7%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,3%, Кыргызскую Республику - 4,2%, Республику Беларусь - 3,5%.
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