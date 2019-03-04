Астана. 13 ноября. Kazakhstan Today - В январе - октябре рост ВВП составил 4,1%, передает Kazakhstan Today.





Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что в январе - октябре экономика Казахстана сохраняет положительную тенденцию роста, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.





"Рост ВВП в отчетном периоде составил 4,1%. Основными факторами экономического роста стали высокая инвестиционная активность, замедление инфляции, а также увеличение производства в базовых отраслях экономики", - сообщил министр нацэкономики.





По словам Т. Сулейменова, инвестиционный спрос растет уверенными темпами. Инвестиции в основной капитал выросли на 20,8%. Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста. Увеличение составило 4,7% при опережающем росте обрабатывающей отрасли над горнодобывающей.





Опережающий рост обработки обусловлен сохранением набранных темпов в ключевых перерабатывающих отраслях. Это машиностроение, нефтепереработка, химия и металлургия. Горнодобывающая промышленность возросла на 4,6%. Рост обусловлен наращиванием добычи железной руды, угля и лигнита, природного газа, нефти и руд цветных металлов", - пояснил Т. Сулейменов.





Динамика строительной отрасли стабилизировалась на уровне 4,1%.





Рост связан с увеличением работ по строительству жилых зданий, промышленных объектов, реконструкции автомобильных дорог и модернизации Шымкентского НПЗ", - сказал министр нацэкономики.





Кроме того, по данным МНЭ РК, синхронно с расширением реального сектора экономики увеличивается выпуск не торгуемого сектора экономики. Производство услуг выросло на 4%. Основной вклад внесли торговля (7,2%) и транспорт (4,5%).





Внешнеторговый оборот сохраняет тренд устойчивого роста. За восемь месяцев рост составил 21,6%. Экспорт возрос на 28,2%. Это связано в основном с увеличением поставок нефти, продуктов АПК, нефтяных газов, алюминия и медных руд.





Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. С начала текущего года трудоустроено 414,5 тыс. человек. Заработная плата растет умеренными темпами. В январе - сентябре среднемесячная зарплата увеличилась до 158,2 тыс. тенге. По оценке, выросла в реальном выражении на 1,9%. Реальные денежные доходы на фоне роста заработной платы и замедления инфляционных процессов в январе-августе выросли на 3,5%.





Председатель Национального банка Данияр Акишев сообщил, что инфляция в октябре 2018 года составила 0,4%, что ниже ожидаемого прогноза. В результате инфляция в годовом выражении снизилась до 5,3% против 7,7% в октябре 2017 года. Это самый низкий показатель годовой инфляции с 2015 года. Низкие показатели инфляции в конце года дают возможность годовой инфляции сохраниться в коридоре 5-7%.





Нацбанк в октябре принял решение о повышении размера базовой ставки с 9% до 9,25%. Установленный размер позволяет повысить спрос на тенге и активы, а также сохранить удобные условия денежных кредитов. Депозиты юридических и физических лиц за девять месяцев 2018 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 0,8% и составили 17,6 трлн тг.





Также Д. Акишев доложил о ходе реализации программы 7-20-25. Программа осуществляется 7 банками. На 8 ноября банки одобрили 2900 заявок на кредиты в сумме 35 млрд тенге. Нацбанк проводит разъяснительную работу среди населения. В круглосуточном режиме работает колл-центр. В ближайшее время на базе компании "Баспана" будет запущен проект "Предварительные знания", которая позволит каждому казахстанцу в онлайн-режиме оценить свои возможности для участия в программе.





Министр финансов А. Смаилов, в свою очередь, доложил об итогах исполнения государственного бюджета за 10 месяцев 2018 года. Так, за отчетный период исполнение доходов (без трансфертов) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года улучшилось на всех уровнях бюджета. Темпы роста доходов государственного бюджета составили 117,5%, республиканского - 120,6%, местных бюджетов - 110,4%.





Улучшилось исполнение по расходам. Сумма неисполнения по сравнению с 10 месяцами 2017 года уменьшилась по государственному бюджету на 58 млрд тенге, республиканскому - на 21 млрд тенге и местным бюджетам - на 40 млрд тенге.





А. Смаилов проинформировал, что проценты исполнения по расходам лучше, чем показатели предыдущего года. Расходы государственного бюджета исполнены на 98,2%, республиканского - на 98,7%, местных бюджетов - на 98,3%. Расходы республиканского бюджета составили 7788 млрд тенге. Не исполнено 100 млрд тенге: экономия бюджетных средств - 13 млрд тенге, не освоено 87 млрд тенге.





Для решения вопросов по освоению бюджетных средств государственным органам оказывается методологическая, техническая и иная помощь. Министерство финансов совместно с центральными и местными органами проводит селекторные совещания. В результате этой работы у отдельных администраторов и местных исполнительных органов выявлены бюджетные программы с риском неосвоения. В настоящее время проводится работа с администраторами для перераспределения до 10% годовых сумм бюджетных программ в соответствии с бюджетным законодательством. Результаты работы будут известны 15 ноября. Кроме того, Министерством финансов предложено привлекать должностные лица этих администраторов к дисциплинарной ответственности.





А. Смаилов отметил, что приоритетной задачей IV квартала является, во-первых, сбалансированное освоение бюджетных средств. Для этого совместно с государственными органами своевременно принимаются все необходимые документы и проводятся бюджетные процедуры для реализации уточненного республиканского бюджета на 2018 год. Во-вторых, центральным и местным органам в ноябре следует подготовить предварительные планы государственных закупок для реализации республиканского бюджета на 2019-2021 годы. В-третьих, с ноября текущего года администраторы должны начать объявление конкурсов по государственным закупкам на 2019 год за счет средств бюджетов всех уровней.





Заслушав доклад министра финансов, премьер-министр отметил, что поддерживает предложенные меры по дисциплинарному наказанию должностных лиц администраторов программ, по которым имеется неосвоение выделенных средств. Б. Сагинтаев поручил продолжить работу по изъятию неосвоенных средств и возвращению их в республиканский бюджет. Между тем в бюджете следующего года необходимо внимательнее подходить к тем мероприятиям и целям, по которым произошло неосвоение.





Министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек в своем докладе сообщил, что по итогам 10 месяцев 2018 года объем промышленного производства составил 104,7%, в том числе горнодобывающей - 104,6%, обрабатывающей - 105,4%. Положительные объемы промышленного производства сохраняются в 14 регионах.





В горнодобывающем секторе объем добычи железной руды вырос на 8,1% за счет увеличения объемов производства на АО "ССГПО". Объем цветных руд составил 103,8%.





В обрабатывающей промышленности наблюдается рост и достижение годовых плановых показателей в отраслях: машиностроение - на 14,2%, химическая промышленность - на 8,5%, производство мебели - на 3,9%, бумаги - на 6,4%, резиновых и пластмассовых изделий - на 2,1%.





По транспортному комплексу индекс физического объема по итогам 10 месяцев составил 104,5%. Ж. Касымбек доложил, что плановый годовой показатель будет достигнут за счет увеличения объемов перевозок транзитных контейнеров и увеличения экспорта газа в Китай.





Индекс физического объема по строительству составил 104,1%, плановый показатель достигнут. Положительная динамика наблюдается в 13 областях. По жилищному строительству по итогам 10 месяцев введено в эксплуатацию 9,8 млн квадратных метров жилья, что составляет 111,6% к аналогичному периоду 2017 года. Всего по республике сдано 85 990 жилищ, в том числе - 30 704 индивидуальных домов. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом продолжается в 14 регионах республики.





В целом Ж. Касымбек отметил, что по итогам года планируется достижение плановых значений по всем отраслям курируемых министерством.





Министр энергетики К. Бозумбаев доложил, что за 10 месяцев 2018 года основные показатели топливно-энергетической отрасли показывают положительную динамику роста. Так, объем добычи нефти и конденсата составил порядка 74,5 млн тонн, показав рост на 4,7% к соответствующему периоду 2017 года и 3,5% к плану на 10 месяцев текущего года.





Добыча нефти по трем крупным проектам составила 44,3 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган - 10,7 млн тонн, на Тенгизе - 23,4 млн тонн, на Карачаганаке - 10,1 млн тонн. При этом экспорт нефти составил 59,8 млн тонн нефти, что на 3,6% больше по сравнению к аналогичному периоду 2017 года", - проинформировал министр энергетики.





Объем переработки нефти составил 13,5 млн тонн нефти, показав рост на 9% к аналогичному периоду 2017 года, и выше плана на 2,2% за 10 месяцев текущего года. Объем производства нефтепродуктов составил 9,5 млн тонн, показав рост на 7,9% к аналогичному периоду 2017 года и на 3,6% к плану на 10 месяцев текущего года.





В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на ГСМ не наблюдается. По состоянию на 9 ноября по Казахстану средняя розничная цена на бензин Аи-92 составляет 155,9 тенге, дизельное топливо - 192,7 тенге. Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка: запасы бензина Аи-92 - 272 тыс. тонн, дизтоплива - 121 тыс. тонн", - сообщил министр энергетики К. Бозумбаев.





По данным Минэнерго, из-за диспаритета розничных цен на нефтепродукты на АЗС страны по сравнению с соседними странами имеются факты высокого потребления ГСМ транзитным транспортом в приграничных областях республики. Так, для сравнения: розничная цена бензина марки Аи-92 в Казахстане стоит 155,9 тенге за литр, в Российской Федерации - 233,1 тенге за литр, в Узбекистане - 265,4 тенге за литр, в Кыргызстане - 233 тенге за литр. Цена одного литра дизельного топлива в Казахстане - 192,6 тенге за литр, в Российской Федерации и Кыргызстане - 250,7 тенге за литр, в Узбекистане - 207,9 тенге за литр. Эти факторы, по мнению К. Бозумбаева, влияют на стоимость дизельного топлива в Казахстане.





В настоящее время отгрузка дизельного топлива в адрес сельхозтоваропроизводителей при плане 394,4 тыс. тонн составила 383,9 тыс. тонн, или 97,3% от плана. В соответствии с заявкой Министерства сельского хозяйства потребность в дизельном топливе удовлетворена в полном объеме. Для стабильного проведения отопительного периода 2018-2019 годов утвержден График по поставке мазута на социально-производственные объекты и учреждения в объеме 312 тыс. тонн по цене 80 000 тенге за тонну. Отгрузка осуществляется на приоритетной основе в соответствии с оплатой.





Объем добычи газа составил 45,7 млрд кубометров, показав рост по сравнению с январем - октябрем 2017 года на 4,9%, или на 6,2% больше к плану на 10 месяцев текущего года. Экспорт газа составил 16,8 млрд кубометров, что больше к аналогичному периоду 2017 года почти на 21%. Произведено 2,5 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 6,5% больше по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.





Производство нефтяного битума составило 772 тыс. тонн, что составляет 116% к аналогичному периоду 2017 года и 106% к плану 2018 года. Выработка электроэнергии составила 87,4 млрд кВт-ч, что на 5,2% больше по сравнению к аналогичному периоду 2017 года.





В завершение К. Бозумбаев отметил, достижение основных показателей находится на постоянном контроле и мониторинге Министерства энергетики. В IV квартале топливно-энергетическая отрасль продолжит свое динамичное развитие.





Первый вице-министр сельского хозяйства А. Евниев сообщил, что ИФО валовой продукции сельского хозяйства за 10 месяцев составил 102,5%, в том числе растениеводство - 101,6% и животноводство - 103,9%.





В республике уборка зерновых культур завершена. Убрано 15,1 млн гектаров (100%). Намолочено 22,8 млн тонн зерна при урожайности 15,1 центнера с гектара", - сказал А. Евниев.





Поголовье основных видов животных увеличилось в среднем на 5,7%, а производство мяса - на 4%, молока - на 3,4%. Производство продуктов питания за данный период выросло на 2,8%.





Докладывая об исполнении республиканского бюджета, А. Евниев отметил, что из республиканского бюджета МСХ РК на 2018 год выделено 355,7 млрд тенге. План освоения на отчетный период (1 ноября 2018 года) составил 309,6 млрд тенге, освоено 306,6 млрд тенге, или 99% к плану.





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