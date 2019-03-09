В январе - сентябре взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 8,7%

Астана. 16 ноября. Kazakhstan Today - В январе-сентябре 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $13 982,5 млн, что на 8,7% больше, чем в январе-сентябре 2017 года, передает Kazakhstan Today.





По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил $4349,2 млн (увеличился на 12,4%), импорт - $9633,3 млн (увеличился на 7,2%).





В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 91,9%, Кыргызскую Республику - 4,5%, Республику Беларусь - 3,5%, Республику Армения - 0,1%.





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