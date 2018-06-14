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В январе-мае в Казахстане промпроизводство выросло на 5,4%14.06.2018
Экономика  13:23

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В январе-мае 2018 года в Казахстане индекс промышленного производства составил 105,4%, передает Kazakhstan Today.

"Объем промышленного производства в январе - мае 2018 года составил 10 973,3 млрд тенге в действующих ценах, что на 5,4% больше, чем в январе - мае 2017 года", - сообщил Комитет по статистике МНЭ РК.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5,6%, в обрабатывающей промышленности - на 5,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,5%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 2,1%.

В январе - мае 2018 года по сравнению с январем - маем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита и снизилось производство прочих транспортных средств.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
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