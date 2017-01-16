В ЮКО наладят производство верблюжьего молока

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Туркестане состоялась закладка первого камня строящегося завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока, сообщали и в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

"Перерабатывающий завод будет реализован казахстанской компанией "Вторметалсервис", которая привлекла инвестиции китайской компании "Голден Кэмел групп", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что постройка такого объекта позволит увеличить экспортный потенциал переработанного молока. Проектная мощность завода составляет 33 000 тонны в год. Инициатором данного проекта является Министерство сельского хозяйства РК, во исполнение 60 шага Плана нации "100 конкретных шагов".

"Реализация проекта даст мультипликативный эффект, предполагающий частичное решение вопросов занятости сельского населения близлежащих аулов. Также будет дан толчок развитию производства лекарственных средств из верблюжьего молока и сельхозкооперации по заготовке молока в ЮКО", - считают в Минсельхозе.

В настоящее время в реализацию закона "О сельскохозяйственных кооперативах" зарегистрировано 564 сельскохозяйственных кооператива, в том числе 81 сельхозкооператив, ориентированный на заготовку и реализацию молока. Это позволяет заготовить 40 тыс. тонн молока в год с вовлечением более чем 8,0 тыс. ЛПХ. Для финансирования создания кооперативов в рамках "Дорожной карты занятости" предусмотрено 31,8 млрд тенге.

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