В Южном Казахстане открыто представительство турецкой индустриальной зоны Ostim

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В Южном Казахстане открыто представительство турецкой индустриальной зоны Ostim04.02.2017
Экономика  19:35

Шымкент. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области открыто представительство турецкой индустриальной зоны Ostim, сообщили в пресс-службе акима ЮКО.

"Индустриальные зоны Южно-Казахстанской области и Турции намерены укреплять сотрудничество в рамках совместных проектов. Для успешной работы и реализации проектов в здании индустриальной зоны "Онтустік" открыто представительство Турецкой индустриальной зоны "Ostim". Данное решение было принято в ходе встречи руководителей соответствующих отраслей двух стран, а также в рамках заключенного меморандума на проходящем в эти дни Казахстанско-Турецком инвестиционном форуме", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в пресс-службе, руководство индустриальной зоны "Онтустік" намерено в последующем систематизировать работу и использовать опыт турецких коллег. Стоит отметить, что в Анкаре индустриальная зона "Ostim" насчитывает порядка 5200 предприятий, и на протяжении 50 лет имеет большой опыт в развитии промышленных зон.

Вместе с тем председатель совета учредителей индустриальной зоны "Ostim" Орхан Айдын отметил, что совместные работы окажутся продуктивными для предпринимателей двух стран и выразил уверенность, что представительство индустриальной зоны "Онтустік" также будет открыто и в Анкаре.

В свою очередь директор индустриальной зоны "Онтустік" Мухтар Турабеков сообщил, что выпускаемая продукция будет реализовываться в рамках единого либо индивидуального бренда.

Индустриальная зона "Онтустік" насчитывает 84 предприятия, в которых работают около 2500 человек.
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