В Южном Казахстане реализаторов угля уличили в нарушении антимонопольного законодательства

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В Южном Казахстане реализаторов угля уличили в нарушении антимонопольного законодательства29.01.2018
Экономика  18:20

Шымкент. 29 января. Kazakhstan Today - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области с 18 октября 2017 года по 15 января 2018 года проводил расследование в отношении 13 субъектов рынка, осуществляющих реализацию угля на территории ЮКО, передает Kazakhstan Today.

Расследование проводилось согласно статье 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, в части недопустимых антиконкурентных соглашений по установлению и поддержанию цен, уточнили в пресс-службе комитета.

По итогам расследования, в действиях девяти субъектов рынка были установлены нарушения антимонопольного законодательства в области конкуренции. Были составлены административные протоколы и наложены административные штрафы в размере 9 млн тенге. Соответствующие материалы направлены в судебные органы для рассмотрения.
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