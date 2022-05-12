В какие отрасли можно вложить инвестиции в Казахстане, рассказал Токаев турецким бизнесменам

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АНКАРА. 11 МАЯ - Приоритетные направления казахстанской экономики, в которые можно вложить инвестиции, обозначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Анкаре перед представителями турецкого бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам президента, для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Также Токаев отметил развитие машиностроения, которое стало одним из драйверов экономического роста Казахстана.
Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт", - подчеркнул Токаев.
Он отдельно остановился на перспективах сотрудничества в сфере недропользования. По словам Токаева, Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов.
Еще одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.
Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое - по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза, до 1,5 млн гектаров, и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур", - заявил Токаев.
Он также отметил, что Казахстан и дальше продолжит укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения. Кроме того, в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.
После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - сказал глава Казахстана.
Он также назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, напомнил о строительстве "Караван-сарая" в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.
Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - заявил президент.
Он выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.
Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос - реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем", - резюмировал Токаев.
Напомним, в рамках визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов.