В каких областях РК повысился темп роста цен на социально значимые продовольственные товары

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнение республиканского бюджета за январь - ноябрь 2020 года рассмотрели сегодня на заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

По итогам одиннадцати месяцев текущего года в базовых отраслях экономики отмечается положительная динамика роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в производстве продуктов питания - на 3,6%, фармацевтике - на 39,5%, производстве готовых металлических изделий - на 19,6%, машиностроении - на 16,4%, в том числе автомобилестроении - на 52,6%, а также бумажной продукции - на 14,6% и легкой промышленности - на 15,5%, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Объемы строительства увеличились на 12,1%, ввод жилья - на 9,3%, или порядка 12,1 млн квадратных метров. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5,3%.

Также сообщается, что золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда на 1 ноября текущего года составили $89,9 млрд.

Кроме того, положительная динамика сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча железной руды (+0,6%) и прочих полезных ископаемых (+2,1%). При этом в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ снизилась добыча нефти (- 5,5%).

Также наблюдается активизация сектора услуг. В ноябре, по сравнению с октябрем, зафиксирован рост деловой активности в сферах торговли (+17,1%), проживания и питания (+10,5%), связи (+4,5%).

Стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, а также дальнейшее ее сохранение будет значительно способствовать росту экономики", - сказал премьер-министр Аскар Мамин.

По информации пресс-службы , Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области, города Шымкент и Нур-Султан обеспечили рост социально-экономического развития по пяти из семи основных показателей.

Положительная динамика по четырем показателям достигнута в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и Алматы.

Глава правительства обратил внимание на повышенные темпы роста цен на социально значимые продовольственные товары в Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской областях. Наименьший рост цен зафиксирован в Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и городе Нур-Султане.

Акимам регионов принять меры по обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и тарифов. Инструменты для данной работы имеются. Вопросы цен должны быть на постоянном контроле", - сказал А. Мамин.

Он подчеркнул необходимость 100%-ного исполнения плана по обеспечению доходной части бюджета, а также полного и эффективного освоения бюджетных средств до конца финансового года.

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