В Караганде начнут выпускать экологически чистый комбикорм

КАРАГАНДА. 12 МАЯ - В Карагандинской области планируют производить зелёные корма для птицы, скота и рыбы. Благодаря новой технологии инвесторы из Израиля обещают создать уникальный бренд казахстанского мяса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместителю премьер-министра РК Роману Скляру в ходе рабочей поездки по Карагандинской области презентовали проект по производству зелёных кормов для сельскохозяйственных животных и рыб, сообщает пресс-служба акимта Карагандинской области.

На территории СЭЗ "Сарыарка" будет реализован проект по производству гранулированного обогащённого зелёного корма для сельскохозяйственных животных и птиц. Уникальность завода заключается в абсолютно новом подходе в части сырья. Для проращивания зелёного корма используются многоуровневые гидропонные установки собственной разработки. Появится возможность производить мясо сельхозживотных и рыб на экологически чистом корме. Это позволит достичь высокого качества - создать уникальный бренд "Сделано в Казахстане!", - рассказал директор ТОО "Virgin Soil Kz" Дмитрий Абильдин.

По информации инвесторов, производство основано на многолетних исследованиях израильских и международных учёных в сфере гидропонной агрономии. На предприятии обещают круглогодично выпускать высококачественные зелёные корма, которые содержат в себе целый комплекс микроэлементов.

Планируется, что инвестиции составят порядка 27 миллиардов тенге. Будет создано около тысячи новых рабочих мест. Мощность производства - до тысячи тонн корма в день.

В настоящее время на территории СЭЗ выделен земельный участок под строительство завода. Ведутся проектные работы. В этом году планируется начать строительство. Завершено оно будет в 2022 году.

Инициатор проекта - ТОО "Караганда-Осётр" - уже известен в регионе успешной деятельностью в рыбной отрасли. Восьмой год в области действует осетровая ферма. С учётом климатических условий её создали по технологии замкнутого водоснабжения.

В 2020 году предприятие произвело 1,5 тонны чёрной икры и около 20 тонн осетрового мяса. Мощности позволяют наращивать производство. В планах до 2023 года выйти на объёмы до 20 тонн икры в год и 300-350 тонн осетрового мяса.

В 2020 году часть продукции мы экспортировали в Россию. Намерены расширять географию. Внутри страны у нас есть постоянные клиенты. Мы участвуем в проекте по производству по современной технологии комбикормов. Разрабатываем линейку кормов для рыб. Это позволит не зависеть от поставщиков сырья", - отметил Дмитрий Абильдин.

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