Караганда. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде возрождают бывший Карагандинский литейный завод, передает Kazakhstan Today.

Создание 1200 рабочих мест, порядка 3 млрд тенге налогов и 100%-ное казахстанское содержание - таковы первые итоги возрожденного завода Qaz Carbon. В областном центре девятого региона возрождают бывший Карагандинский литейный завод, который с приходом новых инвесторов переименован в объединение литейных заводов ТОО "Qaz Carbon", - сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

В настоящее время ведётся масштабная модернизация завода. Заменено устаревшее оборудование, в том числе коксовые вагранки, работавшие в литейном цехе почти 60 лет. Установлены новые индукционные печи, которые позволяют выпускать чугун и сталь высочайшего качества без вреда для окружающей среды. Сплав, получаемый на новом оборудовании, содержит гораздо меньше вредных примесей.

В сутки на заводе выпускают до 140 тонн качественной литейной продукции. Она призвана оживить машиностроение, энергетику, горную металлургию и железнодорожную отрасль страны. К примеру, это единственное предприятие в области, где делают тормозные колодки для локомотивов. Продукция покрывает потребности крупных промышленных компаний Казахстана, России и других стран СНГ. В перспективе компания расширит географию своих поставок", - прокомментировал акционер компании Qaz Carbon Ерлан Нигматулин.

Сегодня это предприятие уже можно назвать уникальным. Здесь внедряют энергоэффективные и экологически чистые разработки последнего поколения. Весь процесс автоматизирован, что делает работу завода экономически эффективной. В рамках модернизации основной акцент ставится на повышении производительности труда с помощью трансферта абсолютно новых технологий. Проект реализуется полностью за счёт частных инвестиций, в том числе иностранных.

Исходя из спроса на рынке Казахстана, мы пришли к выводу, что существует ниша для наращивания производства литейной продукции. В настоящее время мы модернизируем производство для получения продукции с более высокой добавленной стоимостью. Традиционно Казахстан имеет большой потенциал в данном направлении, в том числе развитую инфраструктуру, отличную сырьевую базу и качественные кадры. Все эти факторы обеспечат высокий уровень развития нашей компании в ближайшем будущем", - отметил Давид Кемертелидзе, акционер компании Qaz Carbon.

В планах ТОО "Qaz Carbon" строительство нового цеха по производству крупногабаритного литья. Это значит, что в Караганде дополнительно появятся новые рабочие места.

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