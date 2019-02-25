В Карагандинской области инвалиды становятся успешными предпринимателями

Караганда. 25 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в этом году 87 человек с ограниченными возможностями прошли курсы обучения основам предпринимательства, передает Kazakhstan Today.





Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства помогает разным людям. Пользуются ею и инвалиды. В Карагандинской области в этом году 87 человек с ограниченными возможностями прошли курсы обучения основам предпринимательства. Самые целеустремлённые из них смогли открыть своё дело или же расширить уже имеющееся.





30-летний Нуржан Еркін из Каркаралинска - инвалид третьей группы. С самого детства он ничего не слышит и не разговаривает. Однако это не помешало ему открыть своё дело сразу после окончания школы.





Сын научился ремонтировать обувь ещё в школе, у них там были такие курсы. Уже тогда он решил, что займётся этим делом и будет зарабатывать себе на жизнь. Он откладывал своё пособие по инвалидности, и на эти деньги купил необходимое оборудование", - рассказала мама предпринимателя Бакытгул Жекибаева.





Сначала Нуржан открыл мастерскую на дому. Затем, когда клиентов стало больше, приобрёл маленькое помещение.





В августе этого года он получил кредит в размере двух миллионов тенге по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Это позволило ему перенести мастерскую в более просторное помещение, сделать там ремонт и закупить новое оборудование и материалы.





Сейчас клиентов у него очень много - едут со всего района, из разных сёл и аулов. Сыну помогает его жена, она тоже инвалид. Они планируют дальше расширяться, присматривают помещение. Проблем с выплатой кредита нет - доходов для этого хватает", - поделилась Бакытгул Жекибаева.





Телемастер Дос Тулегенов, прикованный к инвалидной коляске, живёт в селе Карой Нуринского района. Он - инвалид первой группы, с детства страдает ДЦП.





Мужчина уже больше 20 лет занимается ремонтом аппаратуры: телевизоров, мониторов, магнитол и радиоприёмников. Делает это лёжа, поскольку долго сидеть не может.





Школьное образование я получал на дому. Будучи подростком, увлёкся физикой - это был мой любимый предмет. Начал пробовать чинить технику - стало получаться. С опытом хобби переросло в дело. Мастерская находится у меня дома", - рассказал Дос Тулегенов.





Слава о мастере с золотыми руками распространилась далеко за пределы родного посёлка. Технику для ремонтов везут ему из других населённых пунктов района. И даже из Астаны приезжают клиенты. Заработанных денег хватает, чтобы обеспечить семью - супругу и троих детей.





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