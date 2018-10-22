В Карагандинской области привлекут консультантов к реализации проектов ГЧП

Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области привлекут консультантов к реализации проектов государственно-частного партнерства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на аппаратном совещании в акимате руководитель управления экономики Ораз Таурбеков, в Карагандинской области обновился пул проектов, реализуемых по линии государственно-частного партнёрства. Сегодня в него входят 68 проектов по 12 отраслям и направлениям. Однако из-за сложности взаимоотношений между бизнесом и государством возникла необходимость в консультантах по ГЧП, проинформировали в пресс-службе акима области.

В частности, по информации акимата, в сфере здравоохранения появилось два новых проекта: "Создание единого комбината питания" и "Сервисное обслуживание эндоскопического оборудования".

Также по ГЧП в Караганде запланирован проект в сфере "Умного города": организация единого координационного центра. Планируется, что с участием бизнеса может быть обновлено футбольное поле стадиона "Шахтёр".

Между тем, в Темиртау на взаимовыгодной основе предпринимателям предложили вложиться в модернизацию уличного освещения.

По данным управления экономики, в 2017 году в Карагандинской области отраслевые управления заключили 21 договор ГЧП на общую сумму 7,3 млрд тенге. Они касались деятельности частных детских садов и безвозмездной аренды помещений в государственных медицинских организациях. В этом году заключено 11 договоров на 2,4 млрд тенге. В их числе: открытие реабилитационного и гемодиализного центров в городах области, детских садов в областном центре и в сельских районах.

"Реализованные проекты не требовали государственных обязательств и консультативного сопровождения. В настоящее время мы подошли к проектам, нуждающимся в более глубокой проработке и консультативном сопровождении в плане подготовки конкурсной документации, проектов договоров и так далее", - отметил Ораз Таурбеков.

Он уточнил, что речь идет о таких масштабных проектах, как строительство Областной многопрофильной больницы на 300 коек, установка цифрового медицинского оборудования на сумму почти 17 млрд тенге.

Сейчас решается вопрос с оплатой услуг консультантов. При этом для более тщательной проработки в области создаются комиссии для определения частного партнёрства.

В ближайшей перспективе планируется реализация 18 проектов на 24 млрд тенге. Пять из них представят на рассмотрение депутатов на очередной сессии областного маслихата. Ещё по трём проектам проводится экспертиза бизнес-планов.

Как отметили в пресс-службе, по количеству заключённых договоров ГЧП Карагандинская область находится на пятом месте в республике.

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