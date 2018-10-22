Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создана региональная микрофинансовая организация, которая решит проблему получения кредитов в малых городах и сельской местности, передает Kazakhstan Today.

Реализацию в регионе 5 социальных инициатив президента страны обсудили на аппаратном совещании в областном акимате. Как было доложено, в области создана своя микрофинансовая организация, с появлением которой кредиты станут доступнее, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

"19 октября в Карагандинской области создана микрофинансовая организация - ТОО Atameken-Qaragandy, учредителями которой выступили Палата предпринимателей Карагандинской области (51%) и СПК "Сарыарка" (49%) от акимата области. Сейчас прорабатывается вопрос с Национальным банком на получение лицензии на кредитование. В целом это позволит повысить доступность микрокредитования для предпринимателей", - сообщила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева.

По информации пресс-службы, в первую очередь поддержку новой организации получат предприниматели из моногородов и отдалённых районов.

Отмечается, что регистрация микрофинансовой организации займёт порядка недели. После этого она сразу же приступит к работе.

Вместе с тем аким области поручил продолжать работу по микрокредитованию с банками и Аграрной кредитной корпорацией.

В 2018 году Карагандинской области выделено больше 1 млрд тенге на выдачу микрокредитов в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Сейчас в банках второго уровня имеется портфель из 78 проектов. Выдано 16 кредитов и ещё 9 одобрены, 53 проекта находятся на рассмотрении, заключили в пресс-службе.

Напомним, что ранее акимат области вплотную занялся проблемой с отказом со стороны банков второго уровня в кредитовании предпринимателей из отдаленных районов. Как выяснилось, кредитная политика банков не позволяет выдавать займы большинству сельских предпринимателей, поскольку те не имеют ликвидной залоговой недвижимости. В Карагандинской области, в частности, остро эта проблема стоит в Каражале и Жайреме. В этой связи было решено создать региональную микрокредитную организацию, чтобы дать возможность сельчанам участвовать в программе развития массового предпринимательства.

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