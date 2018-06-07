В Карагандинской области строится солнечная электростанция мощностью 40 МВт

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В Карагандинской области строится солнечная электростанция мощностью 40 МВт07.06.2018
Экономика  17:43

Караганда. 7 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области, возле посёлка Гульшат в городе Балхаше, начато строительство солнечной электростанции мощностью 40 МВт, передает Kazakhstan Today.

Старт строительству электростанции был дан сегодня, 7 июня. Церемония запуска проекта прошла с участием заместителя акима Карагандинской области Анатолия Шкарупы, акима Балхаша Александра Аглиулина, а также представителей инвестора - испанской компании RisenEnergy, сообщили в пресс-службе акима региона.

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции "Гульшат" планируется в первом квартале 2019 года. Она сможет вырабатывать до 59 млн кВт/ч в год "чистой" электроэнергии. Это будет один из самых крупных объектов возобновляемых источников энергии - как в Карагандинской области, так и в Казахстане, подчеркнули в пресс-службе.

По информации акимата, общий объём инвестиций в проект составит более $46 млн. Инициатором проекта является ТОО "КПМ-Дельта", которое финансирует строительство солнечной электростанции за счёт собственных средств и займа Европейского банка реконструкции и развития.

Основное оборудование поставляет RisenEnergy. Эта компания является одним из самых крупных производителей солнечных панелей в мире. Подрядчиком по строительству выбрано ТОО Hi-TechQazaqstan.

На строительстве солнечной электростанции будет задействовано более 300 рабочих. После запуска обслуживать её будут 10 специалистов.

Реализация проекта позволит продолжить начатый курс по переходу Казахстана к "зелёной экономике" и выполнению задачи: к 2020 году повысить в стране долю возобновляемых источников энергии до 3%, заключили в пресс-службе.
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