В Карагандинской области субъекты МСБ за полгода нарастили выпуск продукции на 21,6%

Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области объём продукции, произведенной субъектами малого и среднего бизнеса увеличился за полгода на 21,6%, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата Карагандинской области, на 1 октября 2018 года количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе составило 103 319 единиц, что на 2% выше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В том числе количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 83 249 единиц или 103% к аналогичному периоду 2017 года.

"Объём произведенной продукции субъектами МСБ за январь-июнь 2018 года составил 507,4 млрд тенге с ростом на 21,6% к аналогичному периоду 2017 года (в сопоставимых ценах)", - уточнили в акимате.

Также сообщается, что на 1 июля 2018 года численность занятых в МСП составила 231 195 человек или 105,3% к аналогичному периоду прошлого года. При этом доля занятых в МСП по отношению к экономически активному населению выросла на 1,9 процентных пункта и составила 34,1%. На 1 июля 2017 года этот показатель составлял 32,2%.

В акимате также сообщили, что с 2010 года в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "ДКБ-2020" в области поддержано 1476 проектов на общую сумму 167,9 млрд тенге. Из них в 2018 году одобрено 72 проекта на сумму инвестиций 7,3 млрд тенге.

В частности, на субсидирование ставки вознаграждения по кредиту (первое и третье направления) одобрено 1040 проектов на сумму кредитов 151,3 млрд тенге, в том числе в 2018 году одобрено 38 проектов на сумму 4 млрд тенге. По частичному гарантированию кредитов одобрено 194 проекта на общую сумму гарантий 4,5 млрд тенге, в том числе в 2018 году одобрение прошли 15 проектов на 279,9 млн тенге. На подведение недостающей инфраструктуры всего по региону одобрено 66 проектов на сумму 11,6 млрд тенге, из которых в 2018 году - 5 проектов на 2,96 млрд тенге.

По грантовому финансированию одобрено 162 проекта на сумму 411,0 млн тенге.

Кроме того, по программе "Дорожная карта бизнеса 2020" всего с 2013 по 2016 год в регионе выдано 232 микрокредита на сумму 775,6 млн тенге. Оператором программы является фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

"В результате на предприятиях области сохранено 71,5 тыс. имеющихся и создано 20,4 тыс. новых рабочих мест. В том числе в 2018 году сохранено 2027 и создано 1224 новых рабочих мест. В доход бюджета поступило 24,3 млрд тенге налоговых платежей, в том числе в 2018 году - 153 млн тенге", - уточнили в акимате.

Помимо этого, в рамках нефинансовой поддержки предпринимателей по проекту "Бизнес-Советник" прошли обучение 13 202 человек, в том числе в 2018 году - 868.

По проекту "Топ-менеджмент" обучено 194 предпринимателей, а по проекту "Деловые связи" - 292 человек.

Сервисной поддержкой смогли воспользоваться 14 422 предприятий, которым оказано порядка 24,4 тыс. услуг, в том числе в 2018 году 2452 предприятий получили 3008 консультацию.

Всего с 2017 года в рамках второго направления программы Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства банками второго уровня выдано 99 микрокредитов городским предпринимателям на сумму 1139 млн тенге, в том числе за счет средств 2018 года - 16 микрокредитов на 172 млн тенге.

Основам предпринимательства в 2017 году по проекту "Бастау Бизнес" обучено 1313 самозанятых и безработных человек, что составляет 100% к плану. В том числе в январе-сентябре 2018 года обучено 1389 человек, заключили в акимате.

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