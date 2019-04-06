В Карагандинской области в 2018 году восстановлено почти 30 тыс. гектаров сельхозземель

Караганда. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2018 году восстановлено почти 30 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в управлении сельского хозяйства, в текущем году в регионе начата реализация проекта по реконструкции и модернизация гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель, для чего привлечены средства Исламского Банка Развития. В рамках проекта проводится работа по восстановлению 27,9 тыс. гектаров земель в Абайском (4719 гектаров), Бухаржырауском (13 384 гектара), Жанааркинском (1117 гектаров), Нуринском (960 гектаров), Осакаровском (4692 гектаров) районах и городе Жезказгане (3028 гектаров).





В ведомстве прогнозируют, что по завершению данного проекта к 2021 году площади посадки картофеля увеличатся на 26,8 тыс. гектаров, овощей - на 13,7 тыс. гектаров и кормовых культур - на 13,7 тыс. гектаров. Соответственно увеличится их производство: картофеля - на 307,3 тыс. тонн, овощей - на 57,0 тыс. тонн и кормовых культур - на 27,4 тыс. тонн.





В целом по развитию растениеводства в регионе основной упор сделан на увеличение площадей сельхозкультур и внедрение передовых технологий, в том числе элементов точного земледелия. Также планируется использование новых урожайных сортов.





Ранее в регионе был заключен Меморандум по вопросам диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2017 - 2021 годы. В текущем году вся посевная площадь, в сравнении с прошлым годом, была увеличена на 55,0 тыс. гектаров, и яровой сев составил 920,3 тыс. гектара.





Несмотря на затянувшуюся в текущем году холодную весну весенне-полевые работы были завершены своевременно. Выделенные семена и ГСМ были использованы в полном объеме. Для проведения весенне-полевых работ на сумму 1,3 млрд тенге были прокредитованы 44 хозяйства", - проинформировали также в сельхозуправлении.





По данным ведомства, площадь посевов высокорепродуктивными семенами (элита и 1,2 репродукции) в текущем году увеличена до 649,1 тыс. гектара, заняв 78,5% от всей площади посевов зерновых культур. С этой целью в 2018 году 110 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на сумму 362,2 млн тенге и приобрели 7,1 тыс. тонн элитных семян и семян первой репродукции.





Также аграрии области в этом сезоне внесли 5,0 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 90,2 тыс. гектара. При этом впервые прием заявок от хозяйств и выплата субсидий по минеральным удобрениям проводились в электронном формате. При этом сельхозтоваропроизводители применили на площади 450,3 тыс. гектара 817,3 тыс. литров гербицидов, приобретенных на сумму 792,1 млн тенге. Это на 63,3 тыс. литров меньше по сравнению с 2017 годом.





На проведение полевых работ в регионе в этом году было выделено 35,0 тыс. тонн льготного дизельного топлива по стоимости 163 тенге за литр, из которых на весенне-полевые работы направлено 18,0 тыс. тонн, на уборочную кампанию - 15 тыс. тонн и на сушку - 2 тыс. тонн (по рыночной цене).





Влагоресурсосберегающая технология применена на площади 668,9 тыс. гектаров, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 11,5%.





В результате при государственной поддержке с помощью новых технологий и соблюдения агротехнических сроков, растениеводы области добились хороших показателей. Убрано 814,7 тыс. гектаров зерновых. При средней урожайности 12,6 центнера с гектара, намолочено 1 млн 25 тыс. тонн, что больше, чем в 2017 году, на 208,3 тыс. тонн. Необходимый объем семян - 91,7 тыс. тонн - засыпан полностью", - подчеркнули в управлении.





Также в ведомстве отметили, что в связи с высоким спросом впервые за долгие годы в области крупное зерносеющее хозяйство ТОО "Найдоровское" провело пробный сев пшеницы твердых сортов. Элитные семена сортов "Дамсинская янтарная" и Австрийский "Дурум (Durum)" приобрели в институте Бараева. Крестьяне остались довольны высокими урожайностью и качеством: они получили по 45 центнеров с гектара твердой пшеницы с клейковиной 38%. Хозяйство планирует в следующем году увеличить посевы твердой пшеницы с нынешних 500 гектаров до 3000 гектаров.





Высокая урожайность достигнута и по сбору картофеля, который без потерь убран с площади 14,5 тыс. гектаров. Валовой сбор при средней урожайности 253,0 центнера с гектара составил 348,0 тыс. тонн.





Также в текущем году заготовлено более 2 млн тонн грубых кормов, в том числе 362,2 тыс. тонн многолетних, 17,8 тонн однолетних трав, 12,1 тыс. тонн силоса и 11,4 тыс. тонн сенажа. Крестьянское хозяйство "Шанс" Абайского района начало возделывать сахарное сорго. Впервые в области этой культурой, из которой производят силос и сено, засеяли более 200 гектаров.





По информации управления сельского хозяйства, в регионе, в соответствии с поручением главы государства, начато внедрение цифровых технологий. В частности, в рамках внедрения системы точного земледелия 1550 хозяйств области сформировали электронные карты 1 млн 233 тыс. гектаров пашни. Сейчас формируются электронные карты пастбищ, сенокосных угодий и многолетних насаждений. Внедрение элементов цифровизации позволит значительно сократить производственные расходы сельхозпредприятий, повысить урожайность и качество сельхозпродукции.





В этом году по Карагандинской области для внедрения элементов точного земледелия были определены два пилотных хозяйства: ТОО "Шахтерское" и ТОО "Найдоровское". Со следующего года к проекту присоединятся крестьянское хозяйство "Шанс", ТОО "КарСХОС имени А.Ф. Христенко" и крестьянское хозяйство "Воля". На примере этих хозяйств, предполагается показать и раскрыть возможности и преимущества применения технологии систем точного земледелия", - подчеркнули в ведомстве.





Как пояснили в управлении, применение технологии точного земледелия дает возможность снизить гектарный высев семян на 10-20%, расход удобрений на 30-50%, расход средств защиты растений и ГСМ на 26-35% и повысить урожайность на 15-20%.





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